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В Ирландии посоветовали остановить использование вакцины AstraZeneca

Здоровье » Здравоохранение

Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии рекомендовал приостановить в стране использование британо-шведской вакцины AstraZeneca от коронавируса на фоне случаев нарушения свертываемости крови у взрослых после прививки, об этом сообщается в Twitter министерства здравоохранения.

"Национальный консультативный комитет по иммунизации (National Immunisation Advisory Committee, NIAC) рекомендовал временно отложить использование вакцины от коронавируса AstraZeneca начиная с утра воскресенья, 14 марта. Данная рекомендация сделана на фоне сообщения норвежского агентства лекарственных средств о 4 новых случаях серьезных нарушений свертываемости крови у взрослых после прививки вакциной AstraZeneca от коронавируса", — говорится в заявлении.

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Автор: Алексей Корнеев
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