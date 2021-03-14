В Ирландии посоветовали остановить использование вакцины AstraZeneca

Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии рекомендовал приостановить в стране использование британо-шведской вакцины AstraZeneca от коронавируса на фоне случаев нарушения свертываемости крови у взрослых после прививки, об этом сообщается в Twitter министерства здравоохранения.

"Национальный консультативный комитет по иммунизации (National Immunisation Advisory Committee, NIAC) рекомендовал временно отложить использование вакцины от коронавируса AstraZeneca начиная с утра воскресенья, 14 марта. Данная рекомендация сделана на фоне сообщения норвежского агентства лекарственных средств о 4 новых случаях серьезных нарушений свертываемости крови у взрослых после прививки вакциной AstraZeneca от коронавируса", — говорится в заявлении.