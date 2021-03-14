По мнению эксперта, у переедания психологические проблемы

Такая проблема, как переедание, может говорить о сложностях с отстаиванием личных границ. Об этом рассказал психотерапевт Денис Рассоха.

Люди, склонные к перееданию, делятся на два типа. К первому относятся люди с расстройством пищевого поведения. Ко второму — граждане, которые едят сверх меры "за компанию", так как для них важно мнение окружающих людей, сказал эксперт.

"Эти люди боятся сказать "нет", стремятся соблюдать традиции и сохранять с близкими дружелюбные отношения, они опасаются обидеть отказом или услышать про себя шуточки", — сказал психотерапевт центра ментального здоровья "Эмпатия" в Реутове Денис Рассоха в комментарии РИАМО.

Здоровое отношение к еде подразумевает умеренность. Проблемы возникают в то время, когда люди начинают потреблять гораздо больше пищи, чем обычно, а после эта ситуация повторяется регулярно. В одиночку такую проблему решить трудно, поэтому Рассоха рекомендовал обратиться за помощью к специалистам.