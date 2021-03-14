Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Спутником V" привились военные из 50 стран
Ольга Бузова скопировала ролик Давида Манукяна
Сколько зарабатывает звёздный астролог Василиса Володина?
Фальшивые купюры продаются в интернете
Тодоренко нашла своего бесстыжего двойника из прошлого
Как Варлей и Зацепин поспорили из-за "Песни про медведей"
Повышение цен на продукты отразилось на экономии салфеток в общепите
После смерти сына Раису Рязанову приютили чужие люди
Оперштаб выявил регионы с наименьшим приростом заболевших COVID-19

По мнению эксперта, у переедания психологические проблемы

Здоровье » Здоровье и профилактика

Такая проблема, как переедание, может говорить о сложностях с отстаиванием личных границ. Об этом рассказал психотерапевт Денис Рассоха.

По мнению эксперта, у переедания психологические проблемы

Люди, склонные к перееданию, делятся на два типа. К первому относятся люди с расстройством пищевого поведения. Ко второму — граждане, которые едят сверх меры "за компанию", так как для них важно мнение окружающих людей, сказал эксперт.

"Эти люди боятся сказать "нет", стремятся соблюдать традиции и сохранять с близкими дружелюбные отношения, они опасаются обидеть отказом или услышать про себя шуточки", — сказал психотерапевт центра ментального здоровья "Эмпатия" в Реутове Денис Рассоха в комментарии РИАМО.

Здоровое отношение к еде подразумевает умеренность. Проблемы возникают в то время, когда люди начинают потреблять гораздо больше пищи, чем обычно, а после эта ситуация повторяется регулярно. В одиночку такую проблему решить трудно, поэтому Рассоха рекомендовал обратиться за помощью к специалистам.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Сколько зарабатывает звёздный астролог Василиса Володина?
Фальшивые купюры продаются в интернете
По мнению эксперта, у переедания психологические проблемы
Тодоренко нашла своего бесстыжего двойника из прошлого
Как Варлей и Зацепин поспорили из-за "Песни про медведей"
Повышение цен на продукты отразилось на экономии салфеток в общепите
После смерти сына Раису Рязанову приютили чужие люди
Оперштаб выявил регионы с наименьшим приростом заболевших COVID-19
Мишустин поздравил с днём рождения Ольгу Яковлеву
Юрий Шатунов признался, что любит выпить
Популярное
Российский шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова сильно похудел ради съемок в "Брате-3"

Отпрыску живописца предстоит сыграть криминального авторитета в знаменитом фильме.

Сын Никаса Сафронова сильно похудел ради съемок в "Брате-3"
Стас Садальский показал подлинную фигуру Анфисы Чеховой
Российский шоу-бизнес
Стас Садальский показал подлинную фигуру Анфисы Чеховой
Наука и техника
Астрофизики охладили пыл Илона Маска по освоению Марса
Новости Украины
Украина хочет втянуть США в конфликт на Донбассе. Иначе - война!
Любовь Степушова НАСА снова нуждается в помощи России, чтобы попасть в космос Любовь Степушова Василий Амирджанов В Госдуме задумались о запретах для журналистов Василий Амирджанов Игорь Буккер НЛО над Финиксом: факты, о которых не принято говорить Игорь Буккер
Российский шоу-бизнес
Евгений Петросян опубликовал фото с сыном Ваганом
Зарубежный
Меган Маркл в интервью соврала Опре Уинфри о свадьбе с Гарри
Больная бродячая собака обратилась за помощью к ветеринарам
Домашние животные
Больная бродячая собака обратилась за помощью к ветеринарам
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников