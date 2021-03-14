В течение суток не зарегистрирован прирост COVID-19 в Чукотском автономном округе, отмечен наименьший темп в Туве — 0,03%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ — 0%, 2. Республика Тыва — 0,03%, 3. Сахалинская область — 0,04%", — говорится в сообщении.
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