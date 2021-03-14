"Спутник V" показал одинаковую эффективность на пациентах всех возрастных категорий, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"На всех возрастных категориях "Спутник V" показал одинаковую эффективность. Были сначала сомнения, что эффективность на людях с большим возрастом, 60+, возможно, эффективность вакцины будет меньше … Ничего похожего.

В 91,6% случаев независимо от того, какой высокий титр антител, происходит защита от инфекции, а в 100% случаев происходит защита от возможности госпитализации, то есть, от тяжелых случаев заболевания", — заявил Гинцбург в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".