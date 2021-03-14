Что нужно проверять после выздоровления от COVID-19

Людям, переболевшим COVID-19, необходимо следить за последствиями болезни, а также сдать несколько анализов, рассказал "Российской газете" медицинский директор Лабораторной службы Хеликс Дмитрий Денисов.

Медик сделал акцент на том, что проверить показатели здоровья нужно не только тем, у кого были осложнения, но и лечившимся на дому. В особом внимании, по мнению доктора, нуждаются те органы, которые COVID-19 поражает чаще всего.

По его мнению следует сдать общий анализ крови, анализ на С-реактивный белок и ферритин, проверить свертываемость крови, показатели печени и почек и оценить состояние миокарда.

Это позволит составить объективную картину состояния здоровья и исключить остаточный воспалительный процесс в организме, анемию и риск образования тромбов.