Людям, переболевшим COVID-19, необходимо следить за последствиями болезни, а также сдать несколько анализов, рассказал "Российской газете" медицинский директор Лабораторной службы Хеликс Дмитрий Денисов.
Медик сделал акцент на том, что проверить показатели здоровья нужно не только тем, у кого были осложнения, но и лечившимся на дому. В особом внимании, по мнению доктора, нуждаются те органы, которые COVID-19 поражает чаще всего.
По его мнению следует сдать общий анализ крови, анализ на С-реактивный белок и ферритин, проверить свертываемость крови, показатели печени и почек и оценить состояние миокарда.
Это позволит составить объективную картину состояния здоровья и исключить остаточный воспалительный процесс в организме, анемию и риск образования тромбов.
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