В Гонконге люди умирают от прививки против "ковида"

В субботу в Гонконге после вакцинации от COVID-19 скончались два человека, которые страдали хроническими заболеваниями и попали в больницу. Прививку от коронавируса вакциной CoronaVac им сделали в первых числах марта, следует из заявления на сайте департамента здравоохранения города.

Этот же департамент сообщил, что скончался 80-летний мужчина, страдавший диабетом и гипертонией. Ранее он также перенес инсульт. Второй мужчина 67 лет страдал гиперлипидемией, диабетом и гипертонией.

Ранее тот же департамент здравоохранения сообщал о расследовании смерти 63-летнего мужчины и 55-летней женщины, страдавших хроническими заболеваниями и скончавшихся после прививки от COVID-19, которую им сделали 2 марта. В СМИ писали, что это случилось после вакцинации препаратом Sinovac.