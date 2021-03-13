В Тунисе стартовала общенациональная вакцинация от коронавируса российской вакциной "Спутник V" - сообщают РИА "Новости" со ссылкой на минздрав Туниса.
"Кампания по вакцинации началась с уколов вакцины "Спутник V" группе медиков, непосредственно контактирующих с больными коронавирусом" - говорится в сообщении.
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