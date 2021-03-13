Мясников рассказал о рисках умереть без холестерина

Зачем организму нужен холестерин и на сколько он опасен для здоровья рассказал в своей телепередаче на канале "Россия 1" врач Александр Мясников.

Он пояснил, что это неотъемлемый элемент для формирования всех стероидных гормонов, включая половые.

"На самом деле без холестерина мы бы умерли в ту же минуту. А если даже допустить, что мы бы выжили, мы бы точно не размножались", — рассказал Мясников.