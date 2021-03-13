Зачем организму нужен холестерин и на сколько он опасен для здоровья рассказал в своей телепередаче на канале "Россия 1" врач Александр Мясников.
Он пояснил, что это неотъемлемый элемент для формирования всех стероидных гормонов, включая половые.
"На самом деле без холестерина мы бы умерли в ту же минуту. А если даже допустить, что мы бы выжили, мы бы точно не размножались", — рассказал Мясников.
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