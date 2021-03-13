Субъекты РФ получили одобрение правительства на выделение средств для закупки лекарств, которыми будут лечить пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях, сообщает сайт кабмина.
Кроме этого принятый проект распоряжения направлен на снижение нагрузки на коечный фонд в регионах. В сообщении говорится: "Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу".
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