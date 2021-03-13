Врач-эндокринолог и кандидат медицинских наук Юлия Мануйлова рассказала телеканалу "Звезда", как можно избежать развития сахарного диабета.

"Основная профилактика сахарного диабета — это нормальный вес. Чем меньше вес — тем меньше риск заболеть. Надо меньше есть и больше двигаться. Для этих целей подойдет любая диета, если она будет с ограничением калорийности. Это должна быть не кратковременная диета, а привычка правильно есть", — рассказала эксперт.