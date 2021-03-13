Необходимость в медицинских масках в РФ уменьшилась

Жители России приобретают медицинские маски на 13% меньше в начале 2021 года, чем в начале прошлого. Об этом стало известно из результатов исследования банка "Русский стандарт".

Финансовая организация провела анализ данных из чеков, пробитых в российских магазинах, передает ТАСС. Количество совершенных покупок медицинских масок в январе 2021 года оказалось в два раза больше, чем в январе 2020 года.