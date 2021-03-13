Для преодоления всех трудностей в весенний период нужно не волноваться за будущее и не думать о прошлом. Такой совет дал россиянам врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с "Ура.ру".
Также медик посоветовал вести активный образ жизни, больше двигаться, не переедать и не "делать гадости". Мясников утверждает, что не стоит обращать внимание на сложную экономическую и эпидемиологическую обстановку.
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