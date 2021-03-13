Доктор Мясников объяснил, как пережить весенний период

Для преодоления всех трудностей в весенний период нужно не волноваться за будущее и не думать о прошлом. Такой совет дал россиянам врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с "Ура.ру".

Также медик посоветовал вести активный образ жизни, больше двигаться, не переедать и не "делать гадости". Мясников утверждает, что не стоит обращать внимание на сложную экономическую и эпидемиологическую обстановку.