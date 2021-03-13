Как сбросить вес после ковида без вреда

Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева в беседе на радио Sputnik сообщила, как перенесшим COVID-19 людям сбросить вес без вреда для здоровья.

Так как болезнь приводит к потере множества нужных элементов, необходимо сбалансированно питаться, восстанавливая необходимые аминокислоты и минералы.

"На период восстановления мы рекомендуем обильное питание, но оно должно быть сбалансированное, с акцентом на белок, на полезные жиры, на долгоиграющие углеводы", — сказала Мария Черняева.