Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева в беседе на радио Sputnik сообщила, как перенесшим COVID-19 людям сбросить вес без вреда для здоровья.
Так как болезнь приводит к потере множества нужных элементов, необходимо сбалансированно питаться, восстанавливая необходимые аминокислоты и минералы.
"На период восстановления мы рекомендуем обильное питание, но оно должно быть сбалансированное, с акцентом на белок, на полезные жиры, на долгоиграющие углеводы", — сказала Мария Черняева.
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