Паспорта вакцинации от коронавируса вряд ли помогут снизить показатели заболеваемости из-за возможных ошибок в документе при оформлении и выдачи. Так считает доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.
"Что касается COVID-сертификатов, здесь может быть и человеческий фактор, и диагностическая ошибка лаборатории, то есть очень много нюансов. Поэтому однозначно говорить, что введение каких-либо сертификатов гарантируемо снизит заболеваемость коронавирусной инфекцией, я бы не стал", — сказал РИА Новости Вознесенский.
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