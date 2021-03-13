Инфекционист прокомментировал идею внедрения паспортов вакцинации

Паспорта вакцинации от коронавируса вряд ли помогут снизить показатели заболеваемости из-за возможных ошибок в документе при оформлении и выдачи. Так считает доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.

"Что касается COVID-сертификатов, здесь может быть и человеческий фактор, и диагностическая ошибка лаборатории, то есть очень много нюансов. Поэтому однозначно говорить, что введение каких-либо сертификатов гарантируемо снизит заболеваемость коронавирусной инфекцией, я бы не стал", — сказал РИА Новости Вознесенский.