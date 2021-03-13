Какие вирусы могут привести к онкологическим заболеваниям рассказал "АиФ" главный научный консультант лаборатории вирусного канцерогенеза НМИЦ онкологии им. Блохина Владимир Гурцевич.
"Сегодня известны 7 вирусов, которые при определенных обстоятельствах могут вызывать онкозаболевания. Часто это наши естественные сожители, они присутствуют в организмах большинства людей. Как правило, человек сосуществует с ними всю жизнь, и никаких злокачественных заболеваний они не вызывают. К возникновению рака эти вирусы приводят только при определенных условиях", — сказал Гурцевич.
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