Из-за карантина вплоть до 31 марта паломники не смогут посещать монастыри Святой горы Афон в Греции.
Там могут продолжать служение монахи и работники монастырей, но в портах, откуда к Афону идут суда, им придется сдавать экспресс-тесты на коронавирус, и в случае положительного результата со служением придется повременить.
7 ноября в Греции был введен всеобщий карантин, вчера его продлили до 22 марта. Большинство публичных объектов не работает, общепит предлагает еду только навынос или с доставкой на дом. Обязательно повсеместное ношение масок.
Ранее греческие власти продлили ограничения на авиасообщение до 22 марта. Внутренние рейсы будут ограничены до 16-го числа. Но возможен прием туристов из ряда стран, и Россия в их числе.
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