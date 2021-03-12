Январь 2021 года показал 50%-й рост смертности

Смертность в Москве в январе и феврале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом года предыдущего выросла на 49% и 27%.

Такими данными делится, по сведениям "Интерфакса", московский Департамент здравоохранения. Избыточную смертность, как несложно догадаться, "покрывает" ковид: 5588 смертей из 16,3 тыс в январе и 3113 из 12,5 тыс в феврале.

Показатели смертности на несколько недель отстают от пиков заболеваемости коронавирусом — их фиксировали в ноябре и декабре 2020 года. Тогда весенние пики были превышены на 15% и 18% соответственно.

Однако реально в конце ушедшего февраля смерти от ковида составляют 3,83%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания, утверждает Депздрав.