Врач объяснила, почему не стоит работать более восьми часов

Ради работы люди часто жертвуют своим здоровьем, семьёй и друзьями и готовы трудиться более восьми часов в день.

Однако такой подход раскритиковала терапевт Людмила Лапа.

Она объяснила, что человек не может работать более восьми часов.

"Если вы устали, то ваш мозг просто отключается и больше работать не будет", — заявила она.

Некоторые люди могут трудиться дольше, но это приводит к сильной усталости и снижению работоспособности.

Однако, по словам врача, человеку при этом не грозят серьёзные проблемы со здоровьем, сообщает Day. ru.

Ранее американские учёные заявили, что работа в ночную смену повышает риск развития рака.