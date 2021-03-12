Ради работы люди часто жертвуют своим здоровьем, семьёй и друзьями и готовы трудиться более восьми часов в день.
Однако такой подход раскритиковала терапевт Людмила Лапа.
Она объяснила, что человек не может работать более восьми часов.
"Если вы устали, то ваш мозг просто отключается и больше работать не будет", — заявила она.
Некоторые люди могут трудиться дольше, но это приводит к сильной усталости и снижению работоспособности.
Однако, по словам врача, человеку при этом не грозят серьёзные проблемы со здоровьем, сообщает Day. ru.
Ранее американские учёные заявили, что работа в ночную смену повышает риск развития рака.
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