Врач назвал условия здорового сна

Сон — один из важных факторов здоровья человека. О том, как обеспечить себе здоровый сон, рассказал заведующий Володарской врачебной амбулаторией Видновской больницы Тимур Асанов.

Продолжительность сна определяется индивидуально, но в среднем нужно спать около восьми часов в сутки.

Сон продолжительностью более десяти часов, опасен для здоровья так же, как и недосып, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Для того чтобы хорошо спать, не нужно есть на ночь. Последний приём пищи должен быть не позднее чем за три часа до сна.

Также рекомендуется вечером проветривать комнату.

Важно и качество постельного белья — лучше, чтобы он было изготовлено из натуральных материалов.

Кроме того, следует выработать режим и ложиться спать всегда в одно и то же время, желательно до полуночи.