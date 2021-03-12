Черника — отличный источник витаминов А, С и группы В. Тёмный цвет ягод обусловлен содержанием антоцианов — природных антиоксидантов, которые связывают свободные радикалы. Это защищает организм от развития онкологических заболеваний.
Кроме того, антоцианы снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и болезней глаз.
Широко распространено убеждение о том, что экстракт черники улучшает зрение.
Но на самом деле это не так. Кандидат медицинских наук Ольга Аришева в интервью KP. RU пояснила, что черника улучшает кровообращение сетчатки, благодаря чему снижается риск её отслоения. На этом полезные свойства ягоды заканчиваются.
Употребление свежей и сушёной черники эффективно в лечении диареи, гастрита и язвенной болезни.
Но не стоит употреблять чернику людям, страдающим мочекаменной болезнью, так как эта ягода может привести к образованию новых камней.
В день можно съедать не более 100 граммов черники, иначе она может спровоцировать аллергию и запор.
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