Употребление малины защищает организм от развития некоторых опасных заболеваний. Кроме того, эта ягода способствует увеличению продолжительности жизни.
Полезные свойства малины обусловлены тем, что в ней содержится кварцетин и галловая кислота. Эти вещества защищают сердце и предотвращают скопление жира.
Благодаря содержанию мощных антиоксидантов, малина снижает риск развития диабета и онкологических заболеваний.
Учёные провели эксперимент на мышах.
Им давали лиофилизированную красную малину, после употребления которой у грызунов снижался уровень сахара в крови и инсулинорезистентность.
Специалисты советуют включить малину в свой рацион, а также добавлять её во фруктовые салаты и смузи.
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