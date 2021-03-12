Раскрыты неожиданные свойства малины

Употребление малины защищает организм от развития некоторых опасных заболеваний. Кроме того, эта ягода способствует увеличению продолжительности жизни.

Полезные свойства малины обусловлены тем, что в ней содержится кварцетин и галловая кислота. Эти вещества защищают сердце и предотвращают скопление жира.

Благодаря содержанию мощных антиоксидантов, малина снижает риск развития диабета и онкологических заболеваний.

Учёные провели эксперимент на мышах.

Им давали лиофилизированную красную малину, после употребления которой у грызунов снижался уровень сахара в крови и инсулинорезистентность.

Специалисты советуют включить малину в свой рацион, а также добавлять её во фруктовые салаты и смузи.