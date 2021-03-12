Употребление пищи с высоким содержанием жиров негативно отражается на здоровье печени. Такая диета повышает риск развития рака печени, сообщает naked-science.ru со ссылкой на бельгийских учёных.
Учёные провели эксперимент на грызунах. Животных кормили пищей с высоким содержанием жиров. Все мыши были здоровы.
Жир нужен клеткам для получения энергии, однако учёные выяснили, что до появления симптомов злокачественного образования печень использовала глюкозу так же, как опухоль.
Дело в том, что злокачественные клетки при выбранной диете развиваются из нормальных клеток печени.
Таким образом, специалисты пришли к выводу, что диета с высоким содержанием жиров приводит к развитию рака.
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