В США восстановили нервные волокна после травмы позвоночника

Травмы позвоночника являются одними из самых серьёзных, так как из-за повреждения аксонов (нервных волокон, которые передают электрические сигналы по всему телу) они сложно лечатся. Дело в том, что аксоны не могут регенерироваться.

Главная проблема лечения повреждений позвоночника в том, что вокруг травмированного участка скапливаются клетки иммунной системы, вследствие чего образуется рубец. Из-за него аксоны не могут соединиться.

Учёные из Калифорнийского университета провели ряд опытов на грызунах, в результате которых удалось доказать, что нервные волокна можно восстановить.

В этом пациенту помогут инъекции пористого каркасного материала. В его порах содержатся векторы под названием "нейротрофический фактор мозга" (BDNF), который помогает аксонам восстанавливаться, сообщает "Популярная механика".