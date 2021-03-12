Врач и телеведущий Александр Мясников отверг предположения о смертельной опасности вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.
Он уточнил НСН, что умершие после прививки из-за тромбоза имели риски для образования тромбов. Вероятность летального исхода тут может быть разной в зависимости от масштаба. Кроме того, Мясников напомнил, что ни одна вакцина не является однозначно безопасной.
"Страны ЕС не перейдут на "Спутник V", пока их жареный петух в одно место не клюнет. Но клюнет он их скоро, и дело тут не в проблемах с AstraZeneca, а просто в недостатке объемов производства вакцин и их доставкой", — полагает врач.
До этого власти Австрии приостановили вакцинацию граждан от коронавируса препаратом компании AstraZeneca после смерти женщины.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Весной активизируются протесты в Белоруссии, считают в КГБ и МВД Белоруссии, недовольные и прозападная оппозиция готовятся смести режим Лукашенко 25-27 марта.