Доктор Мясников не считает AstraZeneca смертельно опасной

Врач и телеведущий Александр Мясников отверг предположения о смертельной опасности вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Он уточнил НСН, что умершие после прививки из-за тромбоза имели риски для образования тромбов. Вероятность летального исхода тут может быть разной в зависимости от масштаба. Кроме того, Мясников напомнил, что ни одна вакцина не является однозначно безопасной.

"Страны ЕС не перейдут на "Спутник V", пока их жареный петух в одно место не клюнет. Но клюнет он их скоро, и дело тут не в проблемах с AstraZeneca, а просто в недостатке объемов производства вакцин и их доставкой", — полагает врач.

До этого власти Австрии приостановили вакцинацию граждан от коронавируса препаратом компании AstraZeneca после смерти женщины.