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США выделит около 2,5 млрд долл на борьбу с психическими расстройствами

Здоровье

Вашингтон выделяет американским штатам и регионам около 2,5 млрд долларов на лечение психических расстройств и наркозависимости, обострившихся у населения в связи с пандемией COVID-19.

Выделенные средства пойдут на расширение доступа американцев к медицинским услугам, создание и улучшение имеющихся программ профилактики и лечения. Утверждается, что на проблемы с психикой на данный момент жалуется 41% взрослых американцев, передает РИА "Новости".

Ранее американские ученые отмечали, что у пациентов с COVID-19 чаще наблюдаются тревожные расстройства, бессонница и деменция. Причём у людей с психическими заболеваниями оказался более высокий риск заражения COVID-19.

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Автор: Михаил Закурдаев
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