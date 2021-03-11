Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что прошла вакцинацию от COVID-19 еще в декабре 2020 года.
«Все нормально, так что вы тоже подумайте», - сказала она корреспонденту «Известий».
Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что около двух миллионов россиян получили по две требуемые дозы вакцины от коронавируса, и еще почти столько же находятся «на середине пути» с одной сделанной прививкой.
Начиная с декабря 2020 года, укол могли сделать определённые категории граждан, входящие в группу риска по коронавирусу: врачи, учителя, социальные работники, лица с хроническими заболеваниями. С января вакцинация доступна для всего населения России.
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