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Эльвира Набиуллина прошла вакцинацию

Здоровье

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что прошла вакцинацию от COVID-19 еще в декабре 2020 года.

«Все нормально, так что вы тоже подумайте», - сказала она корреспонденту «Известий».

Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что около двух миллионов россиян получили по две требуемые дозы вакцины от коронавируса, и еще почти столько же находятся «на середине пути» с одной сделанной прививкой.

Начиная с декабря 2020 года, укол могли сделать определённые категории граждан, входящие в группу риска по коронавирусу: врачи, учителя, социальные работники, лица с хроническими заболеваниями. С января вакцинация доступна для всего населения России.

 

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Автор: Михаил Закурдаев
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