Сильная усталость может быть признаком дефицита витамина B12

Следует обращать внимание на такие симптомы, как учащённое сердцебиение, головные боли, ухудшение аппетита, боли во рту и языке. Также должна насторожить одышка даже при небольшой физической нагрузке. Все эти признаки могут указывать на развитие опасного заболевания — злокачественной (пернициозной) анемии, вызванной дефицитом витамина B12, сообщает Express со ссылкой на британских врачей.

Суточную дозу витамина можно получить с помощью богатых им продуктов. Для этого следует включить в свой рацион яйца, говядину, обогащённые злаки и лосось.

Взрослым людям в возрасте от 19 до 64 лет необходимо около 1,5 мг B12 в день.

В12 — это растворимый витамин, который также называют кобаламин. Он отвечает за работу нервной системы и участвует в выработке эритроцитов и ДНК. Его дефицит может спровоцировать повреждение нервов, что приводит к покалыванию и онемению в конечностях, мышечной слабости и потери рефлексов.