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Нефролог объяснил, как избежать хронических заболеваний почек

Здоровье » Здоровье и профилактика

Для того, чтобы защитить себя от развития хронических болезней почек, нужно контролировать давление и уровень сахара в крови, сообщил в интервью "АиФ" главный внештатный нефролог Минздрава Евгений Шилов.

Нефролог объяснил, как избежать хронических заболеваний почек

Также он добавил, что необходимо следить за весом и не допускать, чтобы в области талии появлялись жировые отложения.

Важно, чтобы человек был физически активным и не имел вредных привычек.

Большое значение имеет и правильное питание. Кроме того, не стоит злоупотреблять лекарственными препаратами, так как приём многих из них негативно отражается на работе почек.

К развитию болезней почек приводят так называемые "болезни цивилизации" — диабет второго типа, гипертония, метаболический синдром и мочекаменная болезнь.

С возрастом у человека появляются те или иные хронические заболевания, что также ухудшает работу почек.

 

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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