Для того, чтобы защитить себя от развития хронических болезней почек, нужно контролировать давление и уровень сахара в крови, сообщил в интервью "АиФ" главный внештатный нефролог Минздрава Евгений Шилов.
Также он добавил, что необходимо следить за весом и не допускать, чтобы в области талии появлялись жировые отложения.
Важно, чтобы человек был физически активным и не имел вредных привычек.
Большое значение имеет и правильное питание. Кроме того, не стоит злоупотреблять лекарственными препаратами, так как приём многих из них негативно отражается на работе почек.
К развитию болезней почек приводят так называемые "болезни цивилизации" — диабет второго типа, гипертония, метаболический синдром и мочекаменная болезнь.
С возрастом у человека появляются те или иные хронические заболевания, что также ухудшает работу почек.
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