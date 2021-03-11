Тревога может быть симптомом сердечного приступа

Чувство тревоги или беспокойства может быть симптомом сердечного приступа, утверждают специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Часто данный симптом путают с панической атакой. Человек испытывает слабость, головокружение, у него учащается пульс.

Обычно продолжительность таких панических атак варьируется от 5 до 20 минут, в некоторых случаях до часа.

Человеку в таком состоянии может стать или очень жарко, или очень холодно, сообщает Express.

Пациента может тошнить, также у него может возникнуть боль в области груди.

В случае возникновения данных симптомов следует сразу же обратиться к врачу.

Ранее врачи перечислили симптомы-предвестники "тихого инфаркта".