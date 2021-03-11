Растительная пища снижает риск инсульта на 10%

У людей, которые употребляют в пищу большое количество овощей, риск развития ишемического инсульта снижается на 10%. К такому выводу пришли специалисты американской Гарвардской школы TH Chan School.

В исследовании, которое проводилось в течение 25 лет, приняли участие 209 508 человек. Добровольцев поделили на пять групп. За этот период 6241 испытуемых перенесли инсульт. У 3015 из них был ишемический инсульт, когда происходит блокировка кровотока в головном мозге.

В основном у этих людей было плохое питание. У тех участников исследования, которые употребляли продукты растительного происхождения, риск инсульта снижался на 10%, сообщает "МедикФорум".

Однако, по словам учёных, растительная диета не уменьшает количество случаев геморрагического инсульта.