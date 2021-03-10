Врач объяснила, как отличить авитаминоз от банального переохлаждения

Весной многие люди жалуются на ухудшение самочувствия. Медики связывают недомогания с недостатком витаминов. Однако они предупреждают о том, что не стоит приобретать поддерживающие препараты, так как их приём может привести к серьёзным последствиям.

Авитаминоз требует грамотного лечения, сообщает ГТРК "Ока", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Из-за передозировки витаминов человек даже может попасть в больницу.

Кроме того, бывает ещё и гиповитаминоз, когда у человека дефицит витаминов в организме, причём это состояние легко перепутать с банальным переохлаждением, когда у человека из-за длительного пребывания на морозе без шапок и перчаток может появиться перхоть, начать выпадать волосы и ломаться ногти.

В это случае необходимо правильное питание. Пищу рекомендуется готовить на пару, отваривать ли запекать в духовке, накрывая в духовке. Это позволит сохранить в пище больше витаминов, пояснила врач-гастроэнтеролог Рязанской клинической больницы Наталья Судакова.