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Диетолог раскрыла секрет приготовления низкокалорийных блинов

Здоровье » Здоровье и профилактика

Диетолог Екатерина Александрова рассказала, как приготовить низкокалорийные блины. Она отметила, что не нужно, чтобы они были очень полезны для здоровья, так как от этого блины потеряют свой вкус.

Диетолог раскрыла секрет приготовления низкокалорийных блинов

Основная калорийность блинов — в масле, поэтому блины следует печь на почти сухой сковороде.

Также не стоит добавлять в тесто слишком много сахара, а обычную муку лучше заменить на цельнозерновую или бобовую, добавив при этом протеин.

Многие любят блины с начинками. Но нужно помнить о том, что они тоже могут быть калорийными, поэтому не стоит ими увлекаться.

Диетолог советует во время масленичной недели попробовать блины даже людям, которые сидят на диете, ведь небольшие нарушения режима не приведут к долгосрочным последствиям, говорится на сайте "Радио 1".

Ранее диетолог Ольга Григорьян рассказала о вреде масленичных блинов со сметаной.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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