Главная опасность болезни Паркинсона в том, что погибают клетки головного мозга, отвечающие за движение, мотивацию и обучение.
Обычно симптомы заболевания на ранней стадии не проявляются. Однако есть некоторые признаки, которые могут указывать на разрушение и смерть нейронов, вырабатывающих нейромедиатор дофамин, сообщает Express.
В первую очередь, это тремор, замедленное дыхание, скованность конечностей, нарушение равновесия, а также симптом "замораживания", при котором у человека возникает ощущение, что его ноги как будто приклеены к земле. Обычно это наблюдается при поворотах или изменении направления.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников перечислил неожиданные факторы развития болезни Паркинсона.
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