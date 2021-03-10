Врачи перечислили симптомы, указывающие на гибель клеток мозга

Главная опасность болезни Паркинсона в том, что погибают клетки головного мозга, отвечающие за движение, мотивацию и обучение.

Обычно симптомы заболевания на ранней стадии не проявляются. Однако есть некоторые признаки, которые могут указывать на разрушение и смерть нейронов, вырабатывающих нейромедиатор дофамин, сообщает Express.

В первую очередь, это тремор, замедленное дыхание, скованность конечностей, нарушение равновесия, а также симптом "замораживания", при котором у человека возникает ощущение, что его ноги как будто приклеены к земле. Обычно это наблюдается при поворотах или изменении направления.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников перечислил неожиданные факторы развития болезни Паркинсона.