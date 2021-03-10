В Австрии зарегистрирован ещё один серьёзный случай инфицирования медсестры после прививки AstraZeneca.
В одной из больниц Штирии (федеральная земля на юго-востоке Австрии) через десять дней после вакцинации AstraZeneca у сотрудницы зарегистрирован очень высокий уровень лейкоцитов и легочная эмболия.
Об этом сообщает vienna.at.
Как сообщил прессе представитель Ассоциации больниц Штирии (KAGes) Рейнхард Марчик, 51 -летняя женщина была вакцинирована 11 февраля. Сначала проявились «обычные побочные эффекты». Однако через десять дней ситуация настолько осложнилась, что ее пришлось госпитализировать: у нее развилась тромбоэмболия легочной артерии, и количество лейкоцитов резко увеличилось.
Однако, по словам Марчика, до реанимации дело не дошло. Во вторник женщину выписали из больницы. Пока неясно, есть ли прямая связь с вакциной.
Два дня назад власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной и реанимацией другой пациентки. Обе женщины ( тоже из медперсонала) получили вакцину из одной и той же партии препарата в клинике в Цветле (федеральная земля Нижняя Австрия).
Новый случай не является следствием вакцинации остановленной партии ABV 5300, это другая серия вакцины от AstraZeneca.
Как сообщала "Правда.Ру", в Эстонии молодой человек скончался после прививки вакциной AstraZeneca .
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