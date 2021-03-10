Дом не крепость для четверти россиян, согласно опросу

Оказывается, больше четверти россиян считают свой собственный дом небезопасным. По крайней мере, 26% опрошенных компанией "Delta Системы безопасности" испытывают незащищенность, находясь в нем.

Результаты исследования компания передали РИА "Новости". Отмечается, что ответивших так женщин в два раза больше, чем мужчин. А спокойнее всего россиянам оказалось на рабочих местах.

5% респондентов имеют фобию оставаться дома одни, причем 86% из них являются женщинами. 49%, наоборот, испытывают при этом чувство умиротворения. 28% иногда бывает страшно одним дома, а 18% не нравится, что не с кем поговорить.