Сразу после вакцинации от коронавирусной инфекции в литовском Паневежисе умерла женщина 1941 года рождения.
По данным радио Литвы, она имела проблемы с сердечно-сосудистой системой, ей ранее был установлен кардиостимулятор. После укола женщина заявила, что ей трудно дышать. Вызвали "скорую помощь", но спасти человека не удалось.
Вакцинирование проводилось с помощью препарата Pfizer-BioNTech. Литовские медики не связывают смерть непосредственно с прививкой, по их словам, такого внезапного побочного эффекта "быть не могло".
Ранее власти Австрии приостановили вакцинацию граждан от коронавируса препаратом компании AstraZeneca после смерти женщины.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Норвежская пресса продолжает обсуждать скандальный момент последней гонки лыжного чемпионата мира в Оберстдорфе.