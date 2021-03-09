Жительница Литвы умерла сразу после вакцинации от COVID-19

Сразу после вакцинации от коронавирусной инфекции в литовском Паневежисе умерла женщина 1941 года рождения.

По данным радио Литвы, она имела проблемы с сердечно-сосудистой системой, ей ранее был установлен кардиостимулятор. После укола женщина заявила, что ей трудно дышать. Вызвали "скорую помощь", но спасти человека не удалось.

Вакцинирование проводилось с помощью препарата Pfizer-BioNTech. Литовские медики не связывают смерть непосредственно с прививкой, по их словам, такого внезапного побочного эффекта "быть не могло".

Ранее власти Австрии приостановили вакцинацию граждан от коронавируса препаратом компании AstraZeneca после смерти женщины.