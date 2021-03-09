В Железногорске врачи довели двухлетнюю девочку до комы

В Железногорске врачи в течение суток не обращали должного внимания на состояние 2,5-летней девочки. В результате ребёнка пришлось вводить в искусственную кому, сообщает "Проспект мира".

По словам отца девочки, ночью 21 февраля у неё началась рвота. Родители отвезли девочку в клинику, однако, медики отказали в госпитализации, так как не было свободных мест.

Семья вернулась обратно домой. Ночью девочке давали растворы от обезвоживания, но к утру её самочувствие ухудшилось. Тогда родители снова отвезли её в больницу. Ребёнка осмотрел дежурный инфекционист.

В процедурном кабинете у девочки начались судороги и рвота, но врач сообщила, что в госпитализации она не нуждается.

К вечеру врача уговорили дать направление к неврологу. Вместо него их принял реаниматолог, который экстренно направил девочку в реанимацию. Там у неё остановилось дыхание. Ребёнка ввели в кому и транспортировали на лечение в Красноярск.

Когда ребёнка вывели из комы, ей пришлось заново учиться ходить, держать предметы в руках, сообщать о своих желаниях.

Чем было вызвано отравление, пока неизвестно.

Родители девочки намерены обратиться к юристу, чтобы добиться увольнения инфекциониста. В межучреждении проводится служебная проверка.