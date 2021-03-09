Диетолог объяснила, как правильно употреблять зелень

Зелень очень полезна, однако не следует употреблять её в больших количествах, предупреждает врач-диетолог Елена Соломатина.

Особенно нужно обратить внимание на петрушку, так как она содержит все компоненты, обладающие антиоксидантными, бактерицидными и тонизирующими свойствами, сообщает "Москва 24".

Не менее полезен укроп, так как он способен подавлять патогенную кишечную флору.

С осторожностью следует употреблять шпинат, так как он содержит щавелевую кислоту. Чрезмерное употребление шпината может привести к отложению в суставах мочевой кислоты и образованию камней в почках.

"Люди, решившие перейти на правильное питание, не зная о предрасположенности к этим болезням, переключаются на зелёные коктейли, туда кладут шпинат и, таким образом, провоцируют прогрессирование заболевания", — пояснила диетолог.