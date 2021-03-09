Томатный сок снижает артериальное давление

Употребление томатного сока помогает снизить давление и уровень холестерина. К такому выводу пришли японские учёные из Токийского медицинского университета, сообщает РИА "Новости".

Научная работа опубликована в издании Food Science and Nutrition.

В исследовании приняли участие 481 человек. Целый год они пили несолёный томатный сок и записывали любые изменения в состоянии своего здоровья.

Затем учёные сравнили показатели всех участников и обнаружили, что у многих из них артериальное давление снизилось на 3%.

Однако из-за большого количества натрия солёный томатный сок может вызвать и противоположный эффект, поэтому они советуют пить данный напиток без каких-либо добавок.