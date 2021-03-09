Употребление соли может по-разному отразиться на состоянии здоровья.
Соль нужна организму для поддержания баланса жидкости в крови, сообщила в интервью "МИР 24" врач-эндокринолог Елена Евдокимова. Допустимая норма потребления данного продукта в сутки составляет десять граммов.
Речь идёт не только о той соли, которую человек сам добавляет в первое или второе блюда.
Соль входит в состав многих продуктов, например, рыбы, сыра, колбасы, сосисок и икры.
Меньше всего соли в овощах и крупах, сообщила специалист. Злоупотребление солью может спровоцировать развитие гипертонической болезни. Соль накапливается в организме, что повышает риск смерти от инсульта.
Отказываться от соли не стоит, так как она необходима для нормальной работы головного мозга, утверждает врач Олег Серебрянский. Без неё человек просто "сходит с ума".
Лучше всего употреблять розовую гималайскую соль.
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