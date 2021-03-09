Дефицит соли в организме может свести человека с ума

Употребление соли может по-разному отразиться на состоянии здоровья.

Соль нужна организму для поддержания баланса жидкости в крови, сообщила в интервью "МИР 24" врач-эндокринолог Елена Евдокимова. Допустимая норма потребления данного продукта в сутки составляет десять граммов.

Речь идёт не только о той соли, которую человек сам добавляет в первое или второе блюда.

Соль входит в состав многих продуктов, например, рыбы, сыра, колбасы, сосисок и икры.

Меньше всего соли в овощах и крупах, сообщила специалист. Злоупотребление солью может спровоцировать развитие гипертонической болезни. Соль накапливается в организме, что повышает риск смерти от инсульта.

Отказываться от соли не стоит, так как она необходима для нормальной работы головного мозга, утверждает врач Олег Серебрянский. Без неё человек просто "сходит с ума".

Лучше всего употреблять розовую гималайскую соль.