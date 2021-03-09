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Вирусолог Зверев назвал "политикой" слова регулятора ЕС о "Спутнике V"

Здоровье » Здравоохранение

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) не будет приносить извинения России за сравнение вакцины "Спутник V" с игрой в "русскую рулетку". Такое мнение в интервью Общественной службе новостей высказал научный руководитель "НИИ вакцины и сывороток имени И. И. Мечникова" Виталий Зверев. Эксперт считает, что это политическое заявление, и оно не имеет отношения к намерению оценить эффективность вакцины.

Вирусолог Зверев назвал "политикой" слова регулятора ЕС о "Спутнике V"

Напомним, что разработчики "Спутник V" потребовали извинений от председателя ЕМА Кристы Виртумер-Хохе за её высказывание о "русской рулетке". Специалисты считают, что таким образом агентство хочет вмешаться в экспертизу.

Причину недоверия ЕС к "Спутнику V" Зверев объясняет тем, что эта вакцина была создана в условиях пандемии. И вакцина ещё не прошла обычных стадий клинических исследований.

В силу угрозы опасности работы велись в ускоренном режиме.

Однако, стоит отметить, что американская вакцина разрабатывалась точно так же.

"Ситуация с вакцинами уже ушла в область политики и здесь может быть всё, что угодно. Я не думаю, что последуют извинения от регулятора ЕС. Уже давно никто перед нами, перед Россией не извиняется, просто что-то придумывают. Это касается не только вакцин и лекарств. Чтобы там ни было, я не помню случая, чтобы кто-то сказал "извините мы погорячились", — заключил Зверев.

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Автор: Снежана Шахова
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