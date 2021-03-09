Стало известно, чем может быть опасна магазинная зелень

Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева рассказала о том, что купленную в магазине свежую зелень опасно употреблять в пищу без предварительной обработки.

Она рассказала о том, что зелень часто не соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям и содержит личинки опасных паразитов, которые могут не только стать причиной аллергической реакции, но и поразить любой внутренний орган.

"Требования по санитарно-химическим показателям — это содержание токсичных элементов, которые поступают из почвы в саму продукцию и накапливаются в ней. В прошлом году у нас 1,1% продукции не соответствовало требованиям, и прежде всего несоответствие отмечалось по повышенному содержанию нитратов", — пояснила Раева.

Специалист рекомендует не употреблять в пищу зелень без предварительного промывания проточной водой. Еще эффективнее будет обдать продукт кипятком или замочить с солью или уксусом.