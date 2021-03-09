Людям, которые переболели COVID-19, можно не делать прививку, утверждает врач и телеведущий Александр Мясников. Тем не менее вакцинация не будет лишней.
Он сослался на исследование южноафриканских учёных, отмечает "Вечерняя Москва". Специалисты изучили изучили реакцию организма людей, которые переболели COVID-19, и пришли к выводу, что антитела, образовавшиеся после выздоровления, не способны защитить от новых вариантов SARS-CoV-2.
Также Мясников напомнил о том, что вирус мутирует, поэтому переболевшие тоже могут нуждаться в дополнительной защите.
Сам врач считает, что первой версии "ковида" уже нигде нет, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". В апреле прошлого года её вытеснила мутация D614G. Затем появился "британский" штамм. Через некоторое время стали появляться и другие мутации.
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