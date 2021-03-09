Ежедневное употребление белого хлеба негативно влияет не только на фигуру, но и на здоровье. Этот продукт может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, утверждают канадские учёные.
По словам специалистов, употребление продуктов из зерна, которое подверглось механическому удалению отрубей с помощью измельчения и просеивания, даже может стать причиной преждевременной смерти.
К опасным продуктам относятся не только белый хлеб, но и макароны, круассаны и другая выпечка.
Учёные провели эксперимент. Участникам нужно было употреблять рафинированные углеводы больше семи раз в сутки. Показатель преждевременной смерти повысился на 27%, риск развития сердечных заболеваний достиг 33%, а инсульта — 47%.
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