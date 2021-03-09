Работа в ночную смену повышает риск развития рака

Работа в ночную смену негативно отражается на состоянии здоровья. Это связано с тем, что изменения циркадного ритма влияют на экспрессию генов и вызывают повреждение ДНК. Эти мутации могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний. К такому выводу пришли учёные из США, сообщает региональное издание "Рогачёв Онлайн".

Учёные провели исследование, в котором приняли участие 14 человек.

Их поделили на две группы. Участники первой группы работали только днём, а участники второй — ночью.

Для того чтобы изучать биологические ритмы независимо от внешних воздействий, добровольцам не нужно было постоянно спать с включённым светом в течение дня.

"Наши данные помогли установить изменение нормального циркадного ритма генов, участвующих в сигнальных путях рака", — пояснили исследователи.

В результате исследования лейкоцитов выяснилось, что у участников. которые работали в ночную смену, было большее количество повреждённой ДНК, а проведение ионизирующего излучения лейкоцитов помогло установить их большую уязвимость к повреждению ДНК радиацией.