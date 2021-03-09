Разные виды сахара, в частности, фруктоза, не только снижают иммунитет, но и могут спровоцировать развитие ряда патологий.
Научное исследование опубликовано в издании Nature Communications.
Иммунная система играет двойную роль. Во-первых, она способствует быстрому восстановлению организма после перенесённых заболеваний, а во-вторых, приводит к кардиопатологии, негативно влияя на коронарные сосуды.
При этом иммунитет запускает воспалительные процессы, вызывающие заболевания.
Воспаления наблюдаются при различных болезнях, в том числе при артрите и рассеянном склерозе.
Избавиться от воспаления поможет диета. Так, в рацион необходимо включить насыщенные антиоксидантами и полифенолами продукты, например, фрукты, рыбу, помидоры, оливковое масло.
Также следует отказаться от употребления рафинированных углеводов и обработанного мяса.
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