Сахар снижает иммунитет и вызывает воспаление

Разные виды сахара, в частности, фруктоза, не только снижают иммунитет, но и могут спровоцировать развитие ряда патологий.

Научное исследование опубликовано в издании Nature Communications.

Иммунная система играет двойную роль. Во-первых, она способствует быстрому восстановлению организма после перенесённых заболеваний, а во-вторых, приводит к кардиопатологии, негативно влияя на коронарные сосуды.

При этом иммунитет запускает воспалительные процессы, вызывающие заболевания.

Воспаления наблюдаются при различных болезнях, в том числе при артрите и рассеянном склерозе.

Избавиться от воспаления поможет диета. Так, в рацион необходимо включить насыщенные антиоксидантами и полифенолами продукты, например, фрукты, рыбу, помидоры, оливковое масло.

Также следует отказаться от употребления рафинированных углеводов и обработанного мяса.