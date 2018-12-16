В ночь с 31 декабря на 1 января значительно увеличивается вероятность инфаркта

Ночь с 31 декабря на 1 января является по-настоящему чудесной. Миллионы людей по всему свету ждут ее наступления. Но таит она в себе, оказывается, и опасность.
Так, по словам ученых, вечером 31 декабря значительно увеличивается вероятность инфаркта. Всему виной, объясняют они, стресс, связанный с подготовкой к главному торжеству уходящего года.
Чтобы прийти к столь любопытным выводам, ученые провели исследование. Изучив истории болезней тысяч людей, они выяснили, что у многих из них в последние часы уходящего года давали о себе знать опасные для жизни и здоровья недуги сердечно-сосудистой системы.
Несмотря на то, что многие считают 31 декабря желанным и самым радостным днем в году, вероятность инфаркта в этот вечер, подытоживают ученые, увеличивается на целых 37 %.
Что же касается обычных, непраздничных дней, отметили ученые, тот тут выделяются понедельники. Утром первого дня рабочей недели, указывают они, вероятность инфаркта увеличивается аж на 60 %.
Ранее "Правда.Ру" передавала советы специалистов о том, как "правильно" пить алкоголь. Так, по словам экспертов, во время употребления спиртного стоит пить побольше воды. Еще, уверены специалисты, стоит выбрать для себя норму алкоголя и стараться придерживаться заранее принятого плана.
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