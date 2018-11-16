ВОЗ: к 2025 году число диабетиков достигнет 1 млрд

Всемирная организация здравоохранения сообщает о стремительном росте количества диабетиков в мире. Сегодня их насчитывается 500 миллионов человек, а через семь лет показатель достигнет 1 млрд больных, страдающих «сахарной болезнью», сообщает pora.ru.
По прогнозам ВОЗ, патология закрепится на седьмом месте в перечне основных причин смертности населения к 2030 году. Диабет опасен осложнениями и часто заканчивается ампутацией ног, слепотой, инфарктами, почечной недостаточностью и инсультами. Если вылечить патологию невозможно, то приспособиться к ней вполне вероятно. Для этого нужны своевременное выявление и правильно подобранный инсулин.
«Сахарному заболеванию» подвержены и дети, и взрослые. Поэтому в 1991 году ВОЗ и Международная диабетическая федерация предложили отметить в календаре 14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом. Один день, безусловно, проблему не решает. На это отпущена вся неделя, когда в лечебных учреждениях организуются различные мероприятия профилактического и консультационного характера.
Также портал pora.ru. уже сообщал, что по инициативе российских врачей-эндокринологов рассматривается дата внедрения Дня борьбы с предиабетом в календарный график. Мизндравом РФ идея поддержана, так как в стране более 8 млн человек имеют официальный диагноз «сахарной болезни», а 20% находятся в преддиабетном состоянии.
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