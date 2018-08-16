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Источник Правда.Ру

Эксперты рассказали, какие рюкзаки не калечат школьников

Здоровье

В преддверии начала учебного года эксперты Роскачества подготовили рекомендации, как правильно выбрать школьный рюкзак.

Эксперты рассказали, какие рюкзаки не калечат школьников. 390833.jpeg

При этом специалисты анонимно закупили ранцы и рюкзаки российского и зарубежного производства разной ценовой категории, чтобы изучить их качество и дать родителям информацию о тех из них, которые отвечают предъявляемым требованиям. Проверялись те "будущие носители знаний", которые квалифицировались магазинами как школьные товары.

Специалисты рассказали, что описание изделий на этикетках "в большинстве случаев было довольно скудным". Отсутствовали данные о весе и размере. Цена на рюкзаки колеблется от 709 рублей до 12,5 тысячи рублей. География представленных изделий такова: с российскими рюкзаками соседствуют их китайские, немецкие, японские и сербские собратья.

Ранцам были предъявлены 92 параметра качества и безопасности, среди которых — масса, размер, оснащение светоотражающими элементами и токсичность.

Эксперты резюмировали, что правильный школьный рюкзак для детей младшей и средней школьной группы должен иметь твердую несгибаемую спинку, равномерно распределяющую нагрузку по спине, не вредя осанке ребенка. Также необходимо, чтобы он имел "широкие лямки (не менее 3,5-4 сантиметров) и возможность регулировки ремней". Рюкзак должен плотно прилегать к телу.

Сделано изделие должно быть из легкого, прочного материала с водоотталкивающим покрытием, желательно, чтобы его корпус был "формоустойчивым". Необходимо, чтобы на рюкзаке были светоотражающие элементы. Ребенку будет удобно, если внутри рюкзак будет иметь не менее двух отделений.

Родителям нужно внимательно изучить этикетку, на которой должно быть недвусмысленно констатировано, что перед ними именно школьный рюкзак, а не какой-либо иной. Также маркировка должна содержать информацию на русском языке об изготовителе изделия, стране производства и о составе. Информация должна быть представлена на русском языке. Также стоит проверить, подходит ли рюкзак ребенку по возрасту. Изделия для младшей школы легче и меньше по размеру.

Как ранее рассказывала "Правда.Ру", вес рюкзака для учащихся первых и вторых классов не должен превышать 1,5 кг, третьих и четвертых — 2 кг; пятых и шестых — 2,5 кг, седьмых и восьмых — 3,5 кг, девятых - одиннадцатых классов — более 4 кг.

Источник фото: pixnio.com

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