Употребление этих продуктов остановит рак

Продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот могут предотвращать появление онкологических заболеваний, а если все-таки заболевание случилось, способны останавливать его рост и распространение. Об этом пишет РИА Новости.
Ученые Университета штата Иллинойс (США) изучили механизм воздействия на организм эдоканнабиноидных эпоксидов (EDP-EA), образующихся при метаболизме омега-3 жирных кислот. Выяснилось, что соединение уничтожало раковые клетки, а также замедляло процесс образования новых кровеносных сосудов, связанных со злокачественными тканями. Также было обнаружено, что эпоксиды EDP-EA подавляли миграцию дефектных клеток.
По словам одного из авторов исследования, терапия, препятствующая перемещению раковых клеток, может быть эффективной для подавления формирования метастазов.
Таким образом, диета, основанная на продуктах с высоким содержанием омега-3, может стать эффективным способом профилактики онкологии.
Однако есть и другие продукты, употребление которых способно противостоять тяжелому заболеванию. Как ранее писала "Правда.ру, в этом смысле полезны также - чеснок (в нем содержатся аллицин и аллилсульфиды, которые воздействуют на токсичные онкогенные вещества и способствуют их выведению);помидоры (вещество ликопин предотвращает рак предстательной железы, обезвреживая свободные радикалы. Кроме того, томаты являются профилактикой рака кожи); ягоды (они богаты противораковыми молекулами - эллагиновой кислотой и антоцианидинами, которые блокируют активность белков, формирующих раковые клетки); uрибы (cтимулируют активность иммунной системы, замедляют рост опухоли); петрушка (предотвращающие появление кровеносных сосудов в опухолевых тканях.
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